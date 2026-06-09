Ugledni sportski portal “Atletik” analizirao je dresove za predstojeće Svetsko prvenstvo.

Nik Miler, autor liste ocenio je svaki dres ponaosob, a za najružniji proglasio je dres hrvatske reprezentacije.

– Kockice su premale, a beli deo po sredini izgleda kao da je neko počeo da uređuje dres na telefonu, pa odustao na pola posla, rekao je Miler.

Po njegovom mišljenju dres reprezentacije Bosne i Hercegovine zauzeo je 31. poziciju.

– Njihov logo u obliku šape čini da svaki dres izgleda kao promotivna majica azila za životinje, smatra autor liste.

Miler je i dres Holandije stavio na 42. mesto.

U gornjem domu nalaze se Portugal na 21. mestu, Francuska na 15. a Španija na 7.

Treće mesto pripalo je Engleskoj, Brazil je drugi, a najlepši dres po mišljenju Milera je dres reprezentacije Gane.

– Izgleda poput ogromne, višebojne paukove mreže. Čak i ako ne znate priču iza dizajna, dovoljno je da ga pogledate, zaključio je Miler.