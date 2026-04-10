Jago dos Santos se zvanično oprostio od Beograda. Brazilski plejmejker, koji je svojom energijom postao jedan od ljubimaca navijača Crvene zvezde, karijeru nastavlja u Italiji, gde će u dresu Virtusa iz Bolonje ostati na najvećoj evropskoj pozornici – u Evroligi.



Odlazak Jaga nije prošao nezapaženo ni među kolegama iz fudbalske sekcije. Od njega se na društvenim mrežama emotivno oprostio Nemanja Radonjić, trenutno suspendovani fudbaler Crvene zvezde, koji je naglasio trag koji je plejmejker ostavio u klubu.



- Hvala na svemu, brate, svaki pravi navijač te voli - napisao je Radonjić, uz zajedničku fotografiju.