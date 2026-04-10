Ovaj meč je jako važan, pošto je legendarni trener crno-belih Duško Vujošević nedavno preminuo.

Već je čitava Arena u znaku Duška Vujoševića, čoveka koji je najtrofejniji trener u istoriji Partizana. On je praktično doneo i skoro polovinu trofeja Partizanu u istoriji, zbog čega će ga Grobari uvek obožavati.

Sada je Arena u znaku Vujoševića, stavljene su njegove slike na stolice, donose svi ruže koje će bacati u terenu, dok je na džambotronu ispisano i njegovo ime.

Izdao je Partizan i saopštenje koje se tiče Duška Vujoševića i knjige žalosti.

- Zbog ogromnog broja ljudi koji žele da se upišu u knjigu žalosti povodom smrti Duška Vujoševića, knjiga će biti otvorena i sutra na istom mestu od 11 do 16 časova. Večeras, tri knjige će na platou biti do početka utakmice - stoji u saopštenju Partizana.