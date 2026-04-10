Košarkaši Partizana igraju protiv Žalgirisa u Areni u 37. kolu Evrolige.

Meč je za Partizan bez rezultatskom značaja, pošto je bez šanse za plasman u plej-of, ali će hala biti puna, Beogradska arena je rasprodata da bi se pružila podrška košarkašima, ali i da bi se reklo poslednje zbogom, onako kako to navijači Partizana najbolje znaju, velikom treneru, najtrofejnijem u njihovoj istoriji, Dušku Vujoševiću koji je preminuo u sredu.

U Areni će sve biti u znaku Vujoševića. Navijači i poštovaoci se ceo dan upisuju u knjigu žalosti, koja je postavljena ispred severne tribine.

Na utakmicu će doći i nekolicina bivšim igrača koje je Vujošević trenirao. Navijači će imati posebnu koreografiju, cela Arena će biti prekrivena, a ime čoveka koji je promenio istoriju KK partizana nalazi se na semaforu, odnosno na velikom ekranu iznad terena. Igrači će izaći u majicama posvećenim njemu.