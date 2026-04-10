Košarkaški klub Partizan saopštio je jutros da će otvoriti novu knjigu žalosti povodom smrti Duška Vujoševića, koja će biti postavljena ispred Beogradske arene sve do početka utakmice protiv Žalgirisa iz Kaunasa.

Još od ranog jutra navijači Partizana dolazili su na plato ispred Beogradske arene kako bi odali poslednju počast legendarnom treneru sa kojim su crno-beli ostvarivali najveće uspehe u 21. veku.

Pored toga, knjiga žalosti otvorena je i na stadionu u Humskoj, pa navijači i tu mogu doći da odaju počast slavnom Dušku Vujoševiću.

Kako dan odmiče, sve više ljudi stoji u redu kako bi se upisali u knjigu žalosti kod Beogradske arene, a nema sumnje da će pred sam meč gužva ujedno biti i najveća. Očekuje se da Grobari na poseban način večeras isprate svog "Generala" na utakmici sa Žalgirisom.

Meč se igra od 20.30 časova, a Partizan je objavio fotografije sa lica mesta ispred Beogradske arene.