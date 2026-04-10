Crveno-beli se bore za plej-in mesto, dok crno-beli igraju za prestiž, ali i Duška Vujoševića.

Čuveni trener je preminuo u sredu, zbog čega je čitav okršaj u Beograd u njegovom znaku. Gostujući u studiju TV Arena sport pred mečeve večitih, Vlade Đurović se obratio porodici Duška Vujoševića.

- U svakom slučaju teške utakmice i za jedne i za druge, normalno Zvezdi je mnogo lakše. Žalgiris je mnogo bolji tim od ovih. Ja bih iskoristio da, eto, u svoje lično ime izrazim saučešće supruzi Jani i sinu Luki, od Duška Vujoševića, sa kojim sam ratovao dugo godina na sportskom polju. Otišao je prerano, još je mogao, da ga nije ta bolest obuzela, da pomogne srpskoj košarci - rekao je Đurović, te dodao:

- Veliki gubitak za košarku, jer je on kao savetnik, mentor, predavač još mnogo, mnogo mogao da da. On je pre svega od mene mlađi 11 godina i pogodilo me je to, moram da kažem. Nismo mi nikada bili veliki prijatelji, ali poštujem njegov rad, izuzetno poštovanje. Dule, veliki naklon za tvoj rad u karijeri, a pogotovo u Partizanu - izjavio je Vlade Đurović, koji je na košarkaškom terenu vodio bitke sa legendarnim stručnjakom, posebno u finalu plej-ofa iz 1987. kada je Dule kao trener Partizana pobedio Zvezdu sa Đurovićem na klupi.

- To je neka njegova sudbina, njegova prva titula baš protiv mene kao trenera. Ja sam bio favorit, skinuli smo Cibonu, i idemo na Partizan. Ja sam očekivao da ćemo dobiti, Grbovi je tada pogodio pet trojki zaredom. Izašli su Savović, Divac i Paspalj, meni nije niko izašao napolje, a imao sam Žižića i Milićevića, od ovih spoljnih su svi bili tu i Grba. Sa dvojkama ništa ne bi uradili, samo trojke, i on pet, zadnja je bila njegova - podsetio se Vlade Đurović.