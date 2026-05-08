Crveno-beli su savladali Cedevita Olimpiju sa 101:92 na startu četvrtfinale serije ABA lige i došli nadomak plasmana među četiri najbolje ekipe.

Uprkos trijumfu, Đurović nije bio zadovoljan izdanjem tima sa Malog Kalemegdana. Čuveni trener koji je sada stručni konsultant na TV Arena Sport je imao dosta kritika na račun Zvezde.

Ističe da nije veliki optimista kada je u pitanju igra Zvezde, posebno kada na red dođu protivnici poput Partizana, a potom i Dubaija u ABA ligi.

- Gledao sam prvu četvrtinu i završnicu meča Crvene zvezde i Cedevita Olimpije. Bilo je 83:83 u jednom momentu, bila su dva ekrana, pa sam pratio i taj meč. Nije to sad zbog čega treba biti veliki optimista posle ove predstave. Ne sumnjam da će Zvezda pobediti, čak i ako izgubi u Ljubljani, dobiće taj treći susret. Moraju bolje da igraju kada dođu na vreme Partizan, a ako i njih prođu, onda Dubai, gde ideš u Sarajevo. Jača je atmosfera u Sarajevu nego u Dubaiju. Imaju Musu i Kamenjaša, kao i Kamenjaševića koji je tamo bio legenda i radio reporter. Ima još naših igrača iz redije, imaju dobar domaći teren. Verujem da će Zvezda da prođe Cedevitu, ali za dalje nisam veliki optimista - rekao je Đurović.

Drugi meč je na programu u utorak u Ljubljani i Zvezda će imati priliku da već tada obezbedi plasman u polufinale.