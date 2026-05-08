Košarkaši Real Madrida drugi su učesnici Fajnal-fora Evrolige. Tim Serđa Skariola je u četvrtoj utakmici plej-ofa savladao Hapoel i sa 3:1 u seriji čekirao kartu za Atinu.

Posle meča su viđene velike tenzije. Sve je počelo od centra Reala Edija Tavaresa, koji je nakon pobede ismevao predsednika Hapoela Ofera Janaja.

Tavares je reagovao na fotografiju koju je Janaj objavio na društvenim mrežama pre treće utakmice, na kojoj je vlasnik Hapoela tvrdio da su igrači Reala napustili hotel pre meča, utakmice koju je Madrid na kraju izgubio.

- Šalovi, predavanja, paparaci... Sad se prerušite u turističku agenciju i idite kući - napisao je Tavares na mreži X.

Janaj mu je uzvratio porukom da bi više trebalo da ga brine činjenica da je Real igrao bolje bez njega.

- Očekivao sam bolje manire od nekoga ko je odrastao na Zelenortskim Ostrvima, ali iskreno, Edi, mislim da bi više trebalo da te brine to što je tim igrao bolje bez tebe - napisao je Janaj na društvenim mrežama.