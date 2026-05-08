On je otkrio kako se trenutno oseća na terenu.

-Najvažnije mi je da imam slobodu i podršku. Greške su sastavni deo igre, ali je bitno da mogu odmah da reagujem i ispravim ih u sledećem napadu, bez straha i sputavanja - rekao je Nvora.

Posebne reči imao je za Tajsona Kartera, koji se još oporavlja od teškog perioda posle zdravstvenih problema.

-Ljudi možda nisu svesni koliko mu je bilo teško. Dugo nije mogao ni da trenira, a odmah se vratio u ozbiljan ritam utakmica. Potrebno je vreme da se vrati u punu formu, ali njegov kvalitet nikada nije bio sporan. Već nam je donosio velike pobede i siguran sam da će tek pokazati koliko može - poručio je Nvora.

Otkrio je i koliko je timu značilo da bude uz Kartera tokom oporavka.

-Svi smo bili uz njega i obilazili ga. Postali smo veoma bliski ove sezone. Bilo mi je teško da ga gledam u takvom stanju, ali važno je bilo da zna da nije sam. Nadam se da smo mu makar malo podigli raspoloženje u tim trenucima - zaključio je Nvora.

Možda je razlika bila dvocifrena, ali Zmajevi su morali da izazovu najbolje iz Zvezde.

-Utakmica je bila veoma teška. Oni su veoma dobar tim i zato je ovo velika timska pobeda. Vremena za slavlje nema, već moramo da razmišljamo o sledećoj utakmici., tako da smo fokusirani na to… Imamo nekoliko dana malo odmora i treba samo da budemo spremni da odemo tamo i ponovo pobedimo - rekao je Nvora za Meridian sport.