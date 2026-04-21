Košarkaši Crvene zvezde od 20:45 gostuju Barseloni u okviru plej-ina Evrolige. Ovo je najvažniji meč za crveno-bele u dosadašnjem delu sezone, a zanimljivu najavu je dao Vlad Đurović, koji je stručni konsultant na TV Arena Sport.

Proslavljeni trener nema dilemu da Zvezda pripada samom vrhu evropske košarke.

- Mislim da su samo četiri tima jača od Crvene zvezde u Evroligi: Real, PAO, Fener i Olimpijakos. Najteže je ekipi koja je najviše dala, a to je Valensiji. Neka ne zavarava ljude što je Panatinaikos igrao slabo. Igra se fajnal for u OAKA areni i to da prođe bez njih, to ne ide. Oni će sve da daju da dobiju ovu utakmicu - rekao je Đurović.

Govorio je o nedavnom porazu Zvezde od Real Madrida, ističući da je razlika u kvalitetu bila očigledna, ali i da mnogi timovi koji su završili iznad tima sa Malog Kalemegdana nisu nužno bolji.

- Zvezda nije imala šansu u Madridu, Real je objektivno jači. Ali svi ovi koji su ispred Žalgiris, Hapoel, Valensija, Monako... Nisu bolji od Zvezde. Ova četiri koja sam izdvojio jesu jači. Barselona nije tako jaka. Čitave sezone se muče i sa jednim i sa drugim trenerom. Ono što ne valja za Zvezdu je Klajburn koji uvek daje neku nenormalnu trojku protiv naših timova. Ili protiv Partizana ili protiv Zvezde igra fenomenalno. I Brizuela i Para. Njih trojice se pribojavam. Zvezda se mora potući danas, mora da igra agresivno, da trči, bolje šutira trojke. Igrao bih sa manje igrača, izmena... To je moj neki savet Saši. Aca Nikolić je recimo igrao sa sedam. Retko ko je igrao sa 12 igrača, a da je osvojio nešto. Svih tih 12 igrača dok uđu, dok se zagreju neki minut, pa promaše nešto... Mnogo se nakupi promašenih šuteva i praznog vremena. Moglo bi se probati sa sedam-osam igrača. I Barselona je u istoj situaciji kao i Zvezda, šta ako izgubimo. Ne mogu ništa da osvoje - prokomentarisao je Đurović.

Smatra da će na meču sa Barselonom od presudnog značaja biti agresivnost i energija, ali i pametno upravljanje rotacijom, dok dodatni motiv leži u činjenici da oba tima u ovaj duel ulaze bez velikog pritiska.