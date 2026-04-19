Košarkaši Crvene zvezde izgubili su od Partizana rezultatom 81:74 u poslednjem kolu Top 8 faze ABA lige. Za crveno-bele ovaj meč nije imao rezultatski značaj jer su svakako treći na tabeli pred plej-of, a daleko važniji duel ih čeka u utorak, kada će gostovati Barseloni u plej-inu Evrolige.

Ipak, poraz u derbiju nikada ne prija, posebno kada se uzme u obzir da je ovo Zvezdin treći ove sezone u četiri okršaja sa Partizanom, ali Vlade Đurović nije zabrinut zbog toga.

Proslavljeni trener koji je sada analitičar na televiziji Arena Sport je prokomentarisao meč u Beogradskoj areni, a potom se dotakao i predstojećeg okršaja sa Barselonom.

- Ne verujem da se bilo ko sekira u Zvezdi, ne bi trebalo, ni igrači. Sutra je putovanje, trening uveče. Ono što treba reći, čitav ovaj period, Barselona nije nikoga impresionirala, ima mator tim, izgubili su danas, ne stoje sjajno u Španiji. Uopšte nije nemoguće da Zvezda tu utakmicu dobije. Zašto? Zato što prošli put Zvezda nije igrala neku fenomenalnu utakmicu, a igrala je produžetak. Znači, može se sa Barselonom, zašto ne? To su igrači dosta i preko 35 godina. Klajburn ima 37 - 38 - rekao je Vlade Đurović.