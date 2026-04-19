Košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu rezultatom 81:74 u poslednjem kolu Top 8 faze ABA lige.

Na ovom meču je zaigrao Dvejn Vašington koji se vratio na teren posle pauze zbog povrede i postigao 3 poena protiv najvećeg rivala.

Američki bek je posle meča sumirao utiske.

- Osećaj je bio sjajan. Bio sam veoma uzbuđen što sam se vratio na teren i ponovo ušao u ritam. Razgovarao sam sa trenerom da odigram dve rotacije, da se što više istrošim i pokušam da uhvatim takmičarski tempo. Uvek je posebno igrati derbi. Na kraju smo pobedili, igrali smo dobru košarku i trenutno smo u dobroj formi, tako da sam srećan što sam se vratio - rekao je Vašington.

Partizan je u jednom momentu imao 19 poena prednosti, ali je tu razliku ispustio.

- To je derbi, takve utakmice su uvek teške i neizvesne. Protivnika nikada ne smete otpisati. Već smo ove sezone pokazali da možemo da se vratimo iz minusa, kao što je bio slučaj u trećoj četvrtini u jednom od prethodnih mečeva. Zato je važno da stalno držite ritam, igrate čvrsto i nastavite da postižete poene.

Novi derbi je moguć u polufinalu plej-ofa.

- Mislim da je to specifična situacija, ali može da bude i korisna. Imamo igrače koji imaju iskustvo igranja u plej-ofu i dovoljno smo zreli da ovu pauzu iskoristimo na pravi način, da se oporavimo i budemo potpuno spremni. Svako ima sitne povrede i probleme, pa će nam ovaj period pomoći da to saniramo. Verujem da će nam pauza značiti i da ćemo sledeći meč dočekati maksimalno spremni. Iskreno, prvi put sada razmišljam o tome. Najpre nas čeka četvrtfinale. Sada počinje plej-of i spremni smo za svakog protivnika koji bude ispred nas. Tokom cele sezone dominiramo u ABA ligi i želimo to da nastavimo – da nastavimo da pobeđujemo i da napadnemo titulu drugu godinu zaredom - kaže Amerikanac.

Na kraju sezone mu ističe ugovor, a navijače zanima da li će ostati u klubu. Nije dao jasan odgovor.

- Ovo mi je prvi put da ulazim u situaciju slobodnog igrača u Evropi. Ipak, trenutno sam fokusiran isključivo na takmičenje i na ono što je pred nama. Imamo priliku da osvojimo još dva trofeja, domaće prvenstvo i ABA ligu i to je ono što nas motiviše. Daću sve od sebe da doprinesem timu, a o budućnosti ću razmišljati kasnije. Ne mogu sada da dam konkretan odgovor na to pitanje, ali verovatno će tako biti (da će doneti odluku na kraju sezone).