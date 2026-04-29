Košarkaš Partizana Dvejn Vašington dobitnik je nagrade za najboljeg strelca regularnog dela regionalne ABA lige za sezonu 2025/2026, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja.

Vašington je u regularnom delu sezone u ABA prosečno postizao 21,2 poena po meču. On je iza sebe ostavio košarkaša FMP-a Filipa Barnu, koji je prosečno beležio 20,7 poena po utakmici. Na trećem mestu je igrač Zadra Vladimir Mihailović koji je postizao 20 poena po utakmici.

ABA liga je podsetila da je Vašington ove sezone postavio i rekord po broju poena na jednoj utakmici pošto je 22. decembra prošle godine protiv Krke u Ljubljani postigao 48 poena.