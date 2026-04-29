U prvi mah je delovalo da će Demba Sek i naredne sezone nositi dres Partizana, ali za sada deluje realnije da na leto napusti Humsku.

Ofanzivac Torina koji je na pozajmici u Beogradu je na meti Šalkea, priču nemački mediji.

Navodno – Miron Muslić je tokom boravka u srpskoj prestonici zapazio Senegalca i nameračio se da ga na leto dovede u Nemačku.

Šalke će se naredne sezone vratiti u Bundesligu, te će biti neophodno da se dobro pojačaju kako bi se održali u elitnom društvu nemačkog fudbala.

Pisalo se da je za Seka otkupna klauzula oko 2.000.000 evra, što Šalkeu načelno ne bi trebalo da predstavlja problem.