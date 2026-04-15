Odigrao je Demba Sek odličnu utakmicu na stadionu kraj Jošanice, gde je pogotkom i asistencijom doprineo u pobedi nad Novim Pazarom.

Ipak, detalj iz završnice prvog poluvremena donekle je pokvario raspoloženje crno-belih…

Neoprezan start nad Jovanom Manevim primorao je sudiju Pavla Ilića da pokaže javnu opomenu Senegalcu, koji je četvrtim žutim kartonom u sezoni automatski zaradio suspenziju.

Upravo zato Srđan Blagojević neće moći da računa na Seka na startu plej-ofa, kada će crno-beli u Humskoj ulici ugostiti pančevački Železničar (subota, 18.30).