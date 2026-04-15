Nedavno je košarka u našem regionu, ali i celoj Evropi ostala zavijena u crno. Preminuo je legedanrni Duško Vujošević, a to je napravilo i ogroman odjek, zbog čega su se oglasili mnogi poznati košarkaši koji su igrali i za njega, ali i protiv njega.

Jedan od njih je bio i Mario Hezonja, koji mu je odao počast i uputio lepe reči nakon vesti da je preminuo, a sada se oglasio i još jednom. Poznatog hrvatskog košarkaša je dirnula još jedna stvar vezana upravo za legendarnog Duleta Vujoševića.

Naime, tokom sahrane Duška Vujoševića je na groblju viđen i njegov pas, labrador Žuta koja je prethodnih 12 godina provela kraj svog vlasnika. Duško Vujošević je često pričao o njoj, a upravo ta slika je osvnaula i na specijalizovanom košarkaškom portalu Eurohoops.

Oni su podelili uz kratak opis.

- Mi ne zaslužujemo pse - a tu se javio i Mario Hezonja.

On je ostavio samo jedno srce u svojoj objavi, očigledno pokazavši da ga je dirnula ova objava.