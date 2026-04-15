Košarkašice Crvene zvezde pobedile su danas na svom terenu Student iz Niša rezultatom 100:75 (23:10, 25:28, 22:19, 30:18) u prvom meču finala plej-ofa Prve ženske lige.

Najefikasnija u ekipi Crvene zvezde bila je Dorijan Dahan Sujić sa 35 poena. Dulsi Fankam je postigla 20 poena, dok je Alija Mažik ubacila 13.

U redovima Studenta istakla se Nadežda Nedeljkov sa 20 poena, a Nevena Vučković je zabeležila 17.

Druga utakmica na programu je u subotu u niškom Čairu od 16.30 časova, a treća u Hali sportova Ranko Žeravica u sredu 22. aprila.

Eventualna četvrta utakmica igraće se u Čairu, a majstorica u Hali sportova Ranko Žeravica.

Serija se igra do tri pobede. Crvena zvezda brani šampionsku titulu osvojenu prošle godine.