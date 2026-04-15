Udruženje igrača Evrolige (ELPA) saopštilo je danas da je razočarano zbog odluke da Evroliga i sledeće sezone ima 20 klubova, odnosno 38 utakmica u regularnom toku sezone.

- ELPA izražava jasno razočaranje pošto je Evroliga potvrdila da će regularna sezona ostati na 38 utakmica za sezonu 2026/27. Posle sastanka Upravnog odbora Evrolige 14. aprila 2026. godine, ELPA je saopštila da pozdravlja kontinuirane ciljeve rasta lige i uključivanje tema vezanih za igrače u razgovore sa klubovima - stoji u saopštenju ELPA.

Dodaje se da je ELPA insistirala na smanjenju broja utakmica.

- ELPA je predlagala sistem zasnovan na konferencijama kao jedno moguće rešenje. Ideja je imala za cilj stvaranje bolje ravnoteže između komercijalnog rasta i opterećenja igrača, zdravlja i oporavka - dodaju iz ELPA.

Direktor ELPA, Boštjan Nahbar rekao je da igrači podržavaju rast lige, ali očekuju poboljšanja uslova rada.

- Posle svakodnevnih razgovora sa igračima širom lige, mogu reći da oni podržavaju ambiciju lige da raste i razvija se, ali takođe snažno veruju da rast mora biti postignut na svim nivoima. Igrači su ti koji svakodnevno osećaju zahteve zgusnutog kalendara, kako fizički i mentalno - rekao je Nahbar.