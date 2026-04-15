Lionel Mesi našao se u centru velikog skandala koji potresa fudbalski svet, nakon što je protiv njega i Fudbalskog saveza Argentine podneta tužba u Sjedinjenim Američkim Državama zbog navodnog kršenja ugovora i milionske štete.

Kako prenose svetski mediji, promotorska kompanija VID iz Majamija pokrenula je sudski postupak tvrdeći da je pretrpela ogromne finansijske gubitke jer Mesi nije ispunio ugovorene obaveze tokom prijateljskih utakmica reprezentacije Argentine.

Prema navodima iz tužbe, kompanija je platila čak sedam miliona dolara za ekskluzivna prava na dve utakmice, protiv Venecuele i Portorika, odigrane u oktobru prošle godine. Ugovorom je bilo jasno definisano da Mesi mora da provede najmanje 30 minuta na terenu u svakom meču, osim u slučaju povrede.

Problem je nastao kada argentinski as nije zaigrao protiv Venecuele na stadionu "Hard Rok" u Majamiju, već je utakmicu pratio sa tribina. Dodatni revolt organizatora izazvala je činjenica da je već narednog dana nastupio za Inter Majami u MLS ligi, što, prema njihovim tvrdnjama, dovodi u pitanje opravdanost njegovog izostanka.

Iako je Mesi kasnije igrao protiv Portorika, spor se dodatno produbio zbog promene lokacije jedne utakmice, koja je iz Čikaga premeštena u Fort Loderdejl, što je, prema tužbi, donelo gubitak veći od milion dolara.

Promoter takođe tvrdi da mu je obećana nadoknada kroz buduće utakmice Argentine u Kini tokom 2026. godine, ali da do toga nikada nije došlo. Zbog svega navedenog, VID sada traži sudsku odštetu za izgubljeni novac i dodatne troškove.

Ovo nije prvi put da se Mesi suočava sa pravnim problemima vezanim za svoje nastupe. Nedavno je postignuta nagodba u kolektivnoj tužbi u Kanadi, gde su navijači optužili MLS ligu i Vankuver Vajtkeps za obmanjujuće reklamiranje utakmice na kojoj su očekivali da vide Mesija i druge zvezde, koje se na kraju nisu pojavile.