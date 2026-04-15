Košarkaš Hapoela iz Jerusalima Džered Harper proglašen je za najboljeg igrača (MVP) Evrokupa za sezonu 2025/26, saopšteno je danas na sajtu takmičenja.

Harper je postao prvi košarkaš koji je dva puta bio MVP Evrokupa. On je izabran za MVP-a glasanjem trenera Evrokupa (35 odsto), kapitena timova (35 odsto), predstavnika medija (20 odsto) i navijača (10 odsto).

Američki košarkaš je ove sezone na 19 utakmica u Evrokupu prosečno beležio 19,5 poena, 5,2 asistencije i 2,2 skoka.

Hapoel je učešće u Evrokupu završio porazom u četvrtfinalu od Turk Telekoma.