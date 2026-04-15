Bez pompe stigao je Veljko Simić na pozajmicu u Azerbejdžan minulog leta, a onda ekspresno preuzeo ulogu lidera i započeo pohod na titulu u dresu Sabaha.

Sa 11 postignutih golova trenutno je drugi strelac lige, dok je njegov tim na dobrom putu da podigne trofej i prekine dominaciju moćnog Karabaga.

Da partije pozajmljenog člana Sivasa nisu prošle nezapaženo potvrđuju i informacije koje je pasirao “Sportinfo.az”.

Kako navodi spomenuti izvor, srpski ofanzivac našao se na listi želja Karabaga. Ljuti rival bi želeo da angažuje Srbina već narednog leta, a navodno je već počeo da se raspituje o ceni eventualnog obeštećanja.