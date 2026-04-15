Crno-beli odavno nemaju nikakve šanse da se izbore za mesto u plej-ofu, pa će protiv Baskonije pokušati da se od navijača oproste na najbolji mogući način.

Biće to i prvi meč nakon potpisa Žofrija Lovernja za crno-bele, ali on neće zaigrati na ovom susretu.

Naravno, sve zanima i ko će to suditi meč između Partizana i Baskonije u Beogradu, a to će biti stari znanac crno-belih i čovek pod kojim su imali dugačak niz poraza kada je bio sa pištaljkom u rukama. Reč je o Robertu Lotermozeru iz Nemačke, koji će biti glavni arbitar.

Njemu će ovoga puta pomagati sudije iz Litvanije i Izraela, pa će tako drugi arbitar biti Arturas Šukis sa Baltika, a treći je Amit Balak.

Meč se igra od 20.30 časova u Beogradskoj areni.