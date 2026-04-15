Košarkaš Partizana Arijan Lakić izjavio je danas pred utakmicu poslednjeg, 38. kola Evrolige da "crno-beli" žele da pobedom završe učešće u ovosezonskom takmičenju.

Košarkaši Partizana dočekaće sutra od 20.30 časova Baskoniju u Beogradskoj areni.

-Nedostajaće mi ovo. Uživanje je igrati Evroligu. S jedne strane mi je žao što se sezona za nas završava, ali mi moramo da damo sve od sebe i ne razmišljamo o drugim stvarima. Sezonu treba da završimo pobedom, damo sve od sebe i pred našim navijačima pokažemo da smo gladni za nastavak sezone - rekao je Lakić na konferenciji za novinare.

On je naveo da je "crno-beli" moraju da zaustave brzu igru Baskonije.

-Moramo ovo sutra da odradimo kako treba pa da razmišljamo o ovome što nam predstoji. Baskoniju treba da usporimo, igraju brzo i veoma dobro u poslednje vreme. Imaju osam pobeda zaredom i oni su gladni, žele da pobedom završe takmičenje, ali mi želimo da im pokažemo da smo spremni da im prekinemo taj niz - izjavio je Lakić.

Košarkaš Partizana Tonje Džekiri rekao je da Baskonija ima veoma dobar tim, koji igra dobro u tranziciji.

-Imamo zbog čega da igramo, ovo je i priprema za plej-of ABA lige. Oni igraju sjajno, vezali su osam pobeda u Evroligi i ACB ligi, veoma su dobri. Biće to dobar test za nas pred meč sa Crvenom zvezdom. Igramo i za naše navijače, koje mnogo poštujemo. Svaki dan su tu, imaju velika očekivanja od nas. Moramo da igramo dobru košarku i pokušamo da pobedimo - poručio je Džekiri.

On je istakao je da se dobro oseća posle povrede kolena.

-Dobro se osećam, imao sam problema sa povredom kolena, ali sad je sve super. Trenirao sam bez proteze, koleno je dobro i uzbuđen sam što sam se vratio - naveo je Džekiri.

Partizan se nalazi na 16. mestu na tabeli Evrolige sa 15 pobeda i 22 poraza, dok je Baskonija na 17. poziciji sa učinkom 13-24.