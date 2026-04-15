Trener Đoan Penjaroja govorio je pred ovaj meč protiv bivšeg kluba.

-Stigao sam u teškom trenuku, prvih nedelja je bilo teško takmičiti se, ali na kraju sam ponosan, jer se ekipa odlično borila u poslednja dva meseca i sutra nas čeka poslednji meč protiv još jednog odličnog tima. Baskonija igra sjajno, osvojila je Kup kralja, malo su se posle opustili, ali sad ponovo igraju sjajno, dobili su osam utakmica zaredom. Težak zadatak je pred nama, ali nadam se da ćemo odigrati dobru utakmicu i dobiti poslednji meč u sezoni - rekao je Penjaroja.

Osvrnuo se i na kadrovsku situaciju u ekipi, koja je sve bolja. Dvejn Vašington ponovo trenira sa timom, a Mario Nakić je spreman da istrči na parket prvi put ove sezone.

-Vašington je danas odradio prvi kompletan trening, ali je u redu. Mario je spreman da se takmiči, kao i svi ostali igrači.

Španski stručnjak će se odmeriti sa još jednim bivšim timom.

-Stariji sam trener, već imam 5-6 bivših timova u ACB ligi. Jasno, važno je igrati protiv Baskonije, imao sam sjajnu sezonu tamo, ali sutra je normalna utakmica. Emocije su tu jer je poslednja u Evroligi i veoma je važno da pobedimo za naše navijače.

Preokrenuo je Penjaroja sezone u Humskoj i tako kupio navijače Partizana.

-Imamo sjajne navijače, koji pomažu timu svake večeri da se bori. Teško je bilo na početku, u takvoj atmosferi, ali vrlo brzo je atmosfera postala sjajna. Nadam se da će ekipa sledeće sezone igrati bolje.