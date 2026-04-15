-Prati košarku, a voli i tenis.

Gledam Zvezdu u Evroligi svaku utakmicu, kao i Novaka Đokovića… Svako finale grend slema bilo je centralni događaj kod nas u kući. Kada je osvojio zlato na Olimpijskim igrama u Parizu moj otac je čak i zaplakao. Svima govorim da je Novak možda jedina poznata ličnost sa kojom bih se fotografisao. Nemam inače tu potrebu. Da vidim sad Mesija, Zidana, ne bih imao tu potrebu - rekao je za "Meridijan".

Posebno je naglasio koliko ga Novakova karijera emotivno dotiče, i u pobedama i u porazima.

-Nole je neprikosnoven. Video sam ga na košarci, ali nažalost se nismo upoznali. Koliko mogu da se iznerviram kada mu ne ide, još više mogu da se obradujem kada dominira.