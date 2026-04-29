Rukovodstvo KLS donelo je odluku da zakaže Fajnal-for u Nišu za poslednji vikend maja. Postojala je ideja da se utakmice za titulu prvaka Srbije igraju nedelju dana pre, ali bi to značilo poklapanje sa završnim turnirom Evrolige u Atini pa je brzo to palo u vodu i odlučeno je da se igra od 29. do 31. maja.

Za popularnost lige svakako je bila bolja opcija da se datumi ne podudaraju.

Podsetimo, ovo je nov sistem završnice domaćeg takmičenja gde će se šampion odlučivati na Fajnal-foru. Sve će kraće trajati, a uzbuđenje će sigurno biti na maksimumu. Za završni turnir borbe počinju danas, između Zvezde i Zlatibora, dan kasnije na scenu stupaju Partizan – Sloboda, a kasnije Mega – FMP i Spartak – Borac.