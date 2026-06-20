Budućnost Dušana Vlahovića i dalje je jedna od glavnih tema letnjeg prelaznog roka, a u trku za potpis srpskog reprezentativca uključio se i Bešiktaš. Prema navodima turskih medija, klub iz Istanbula poslao je zvaničnu ponudu napadaču koji se nalazi na izlaznim vratima Juventusa.

Vlahović je već mesecima povezivan sa brojnim evropskim velikanima, među kojima se pominju Barselona, Bajern i Milan, ali je sada Bešiktaš odlučio da pokuša da iskoristi situaciju vaganja ovih klubova i dovede jednog od najzvučnijih slobodnih igrača na tržištu.

Juventus i srpski napadač nisu uspeli da pronađu zajednički jezik oko nastavka saradnje, pa je rastanak sve izvesniji. Nekadašnji golgeter Fiorentine tako ulazi u period u kojem može da bira narednu destinaciju, a zainteresovanih klubova ne manjka.