Remi sa DR Kongom probudio je duhove u reprezentaciji Portugala. Polemika o godinama i doprinosu Kristijana Ronalda dobila jeneverovatne razmere i stavila na test zajedništvo izabranika Roberta Martineza.

U jeku polemike prva zvezda Portugalaca oglasila se preko društvenih mreža objavom timske fotografije uz poruku “uvek ujedinjeni”, međutim dan kasnije Ronaldo je poslao novu poruku.

- Fokusiraj se na ono što možeš da kontrolišeš - napisao je iskusni ofanzivac uz fotografiju postera sa nekim od ličnih dostignuća u nacionalnom dresu.

Poruka koja ostavlja prostor za različita tumačenja inicijalno je u široj javnosti shvaćena kao Ronaldovo dizanje ruku od tima, međutim jasno je da jedan od najboljih igrača u aktuelnom milenijumu neće tek tako odustati od jednog od retkih trofeja koji mu nedostaju u bogatoj karijeri.