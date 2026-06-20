Real Madrid ulazi u leto velikih promena nakon sezone 2025/26, u kojoj je ostao bez ijednog osvojenog trofeja.

Posle neuspešne kampanje, klub je započeo reorganizaciju, a prvi potez bio je odlazak sportskog direktora Serhija Rodrigeza. Očekuje se i značajna rekonstrukcija igračkog kadra, pri čemu je jedna od glavnih tema budućnost Marija Hezonje.

Prema pisanju španske "Marke", madridski velikan već razmatra izgled tima za narednu sezonu, a nekoliko košarkaša nalazi se na izlaznim vratima.

Trej Lajls, čija je vrednost na tržištu visoka, vrlo verovatno neće nastaviti karijeru u španskoj prestonici, dok bi Čuma Okeke i David Kramer mogli da postanu slobodni igrači.

Novinar Hose Luis Martinez navodi da za Lajlsa interesovanje pokazuju Fenerbahče i Hapoel Tel Aviv, a izraelski klub, koji sa klupe predvodi Dimitris Itudis, prati situaciju i oko Okekea.

Ipak, najveću pažnju privlači status Marija Hezonje. Prema istom izvoru, rastanak hrvatskog reprezentativca i Reala deluje sve izvesnije, zbog čega klub već radi na pronalaženju adekvatnih zamena.

Hezonja se tokom prethodnih meseci dovodio u vezu sa povratkom u NBA ligu, dok je za njega interesovanje pokazao i Dubai, koji nastavlja da sklapa tim za najviše domete.