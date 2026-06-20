Zukić (25) je danas zvanično potpisao ugovor sa Vojvodinom u koju se vratio posle dve godine u Volfsbergeru.

-Meni je puno srce, jer sam se vratio u svoju drugu kuću. Iako nisam bio tu dve godine, bio sam verni navijač, bio sam u kontaktu sa svim igračima, bodrio sam ih. Pratio sam svaku utakmicu, pratio sam finale Kupa, nervirao sam se kao i oni. Sada sam opet tu zahvaljujući Dragoljubu Zbiljiću, samo on i ja znamo šta smo sve prošli kroz ovih mesec dana. Razgovor između mene i Zbiljića trajao je pet minuta, za toliko smo se sve dogovorili. Onaj teži deo bio je sa klubom, ali se na kraju sve ispeglalo - rekao je Zukić, a prenosi sajt kluba.

On je izrazio zahvalnost treneru Vojvodine Miroslavu Tanjgi, navijačima i svima u klubu koji su želeli da se vrati u Novi Sad.

-Dobijao sam toliko poruka u poslednje dve godine i samo ja znam koliko volim ovaj klub i kako osećam ovaj povratak. I samo ja znam koliko je ovaj klub doneo u mom radu i životu, naučio sam kako je biti čovek i kako da se ponašam kao profesionalni igrač. Bio sam dve godine u Austriji, sada se vraćam što bi se reklo u 'prajm tajmu' i to je najbolji znak koliko volim ovaj klub i koliko želim trofeja. Za Evropu ne želim ništa da obećam, sve ću da pokažem na terenu. Želim takođe da se zahvalim još jednom čoveku, koji je sve vreme bio tu, a to je Duško Grujić i želim mu brz oporavak. Takođe, veliko hvala i Ljubomiru Apru, koji me je isratio i govorio da ću se jednog dana vratiti - poručio je Zukić.

Predsednik Vojvodine Dragoljub Zbiljić naveo je da Zukić predstavlja savremenog Vujadina Boškova.

-Ovo danas nije pojačanje samo za naš tim, ovo je za naš klub, za naš grad, za našu pokrajinu i našu Srbiju, jer sam siguran da će biti nosilac reprezentacije Srbije u narednom kvalifikacionom ciklusu i Ligi nacija. Siguran sam da je ovo potez Vojvodine koji piše novu istoriju. Ovo je tim koji može mnogo, puni smo samopouzdanja, svesni sebe, ne pretimo nikome, samo je pitanje ko sme da preti nama, i ovde i u Evropi. Znamo gde idemo, znamo kako idemo, podižemo infrastrukturu - rekao je Zbiljić.

On je istakao da je Volfsberger imao duplo veće ponude za Zukića, ali da je presudilo to što je srpski fudbaler želeo da se vrati u Vojvodinu.

-Želim da se i javno zahvalim dosadašnjem Zukićevom klubu Volfsbergeru, koji je imao duplo veću ponudu nego što je bila naša. Mesec dana tražili smo modele, trajalo je mnogo duže nego što smo se nadali. U jednom trenutku delovalo je da je sve gotovo, ali i oni jako cene Dejana Zukića. Presudno je bio taj stav Dejana Zukića koji nije želeo u Francusku, Portugal, želeo je samo da se vrati. Mi smo našli zajednički jezik i zahvaljujem im se, i siguran sam da ćemo imati lepu saradnju u budućnosti, jer su uradili nešto veliko za naš klub -izjavio je Zbiljić.