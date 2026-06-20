Arina Sabalenka nije uspela da se plasira u finale turnira u Berlinu. Najbolja teniserka sveta je u polufinalu doživela neprijatan poraz od Džesike Pegule, pošto u trećem setu nije osvojila nijedan jedini gem!

Pegula je slavila sa 2:1, po setovima 6:4, 6:7, 6:0. Nikome nije jasno šta se tačno dogodilo Beloruskinji u odlučujućem setu. Odavno se nije desilo da izgubi set sa nulom, a ovaj meč je bio vrlo specifičan pošto je bukvalno prekinut usred taj-brejka drugog seta zbog kiše i usledila je dugačka pauza koja je mnogo više prijala Peguli.

Amerikanka je u ranoj fazi prvog seta napravila brejk koji je sačuvala do samog kraja i tako došla do vođstva. Uzvratila je Sabalenka u drugom i odmah na startu povela 2:0. Delovalo je da će Arina brzo doći do izjednačenja, ali se Pegula vratila u devetom gemu, pa se ubrzo otišlo u taj-brejk. Tamo je došlo do prekida baš kada je vodila Pegula, a nakon povratka Sabalenka se povezala i stigla je lako do izjednačenja u setovima. Zatim je usledio šok.

Sabalenka nije mogla da se sastavi u odlučujućem setu, što je Pegula iskoristila, napravila tri brejka i došla do pobede. Amerikanka će u finalu igrati sa boljom iz duela Linda Noskova - Aleksandra Eala.