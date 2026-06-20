Zukić (25) je u Vojvodinu prešao iz Volfsbergera, u koji je pre dve godine došao upravo iz novosadskog kluba.

-Nekadašnji kapiten našeg kluba, koji je prošao sve selekcije u omladinskoj školi 'Ilija Pantelić', poslušao je svoje srce, i dve godine posle odlaska u Volfsberger, vraća se iz austrijskog kluba u svoju Vojvodinu. Vojvodina želi svom povratniku i kapitenu srećan povratak na 'Karađorđe' i mnogo sreće i uspeha u dresu "stare dame" navodi se na sajtu Vojvodine.

Srpski fudbaler je karijeru počeo u Vojvodini, za koju je odigrao 197 utakmica i zabeležio 33 gola i 18 asistencija, a bio je deo ekipe koja je 2020. osvojila Kup Srbije.

On je u sezoni 2025/26 upisao 39 mečeva u dresu Volfsbergera na kojima je imao 10 pogodaka i 12 asistencija. Zukić je tri puta igrao za seniorsku reprezentaciju Srbije.

Vojvodina će u prvom kolu Superlige Srbije 18. jula dočekati OFK Beograd.

Ekipa iz Novog Sada će prethodno 9. i 16. jula igrati protiv Ferencvaroša u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope.