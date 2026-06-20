On je ocenio da je aktuelni Mundijal postao primer preterane komercijalizacije koja šteti samom fudbalu.

Sedamdesetčetvorogodišnji Henes nije krio razočaranje načinom na koji je organizovano najveće fudbalsko takmičenje na svetu, a posebno mu smetaju visoke cene ulaznica i sve veći uticaj marketinških interesa.

-Po mom mišljenju, ovo Svetsko prvenstvo je fijasko za fudbal. Prosečna cena karte za finale je 2.000 dolara? Kuda idemo?! - zapitao se Henes.

Nekadašnji prvi čovek minhenskog kluba istakao je da nema ništa protiv zarade u fudbalu, ali smatra da je FIFA otišla predaleko.

-Uvek sam bio za komercijalizaciju u fudbalu, ali ne u ovom ekstremnom obliku. Ne bih to podržao kupovinom karata. Nisam imao apsolutno nikakvu želju da odem na ovaj Mundijal. Čak i da sam hteo, izgubio bih interes zbog udaljenosti stadiona od naseljenih mesta - rekao je Henes.

Kritike na račun FIFA ne stižu samo od nekadašnjeg funkcionera Bajerna. Deo fudbalske javnosti poslednjih dana negoduje zbog obaveznih pauza za osveženje tokom utakmica, koje se primenjuju bez obzira na vremenske uslove.

Prekidi u igri postali dodatni prostor za emitovanje reklama, pa se sve češće može čuti opaska da se fudbal na ovom Mundijalu igra "na četvrtine".

Iako izrečena u šaljivom tonu, takva ocena sve više dobija na težini među kritičarima aktuelnog formata takmičenja.