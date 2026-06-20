Fudbalska reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država pobedila je Australiju sa 2:0, pa tako "jenkiji" imaju dva trijumfa na Mundijalu posle uvodne pobede nad Paragvajem od 4:1.

Amerikanci su na ovaj način obezbedili plasman u nokaut fazu, a na utakmici u Sijetlu je bio prisutan ogroman broj navijača.

Bilo je dosta i poznatih lica, među brojnima i NBA zvezda Zek Levin, pevačica Klara, potom, NFL igrač Maršon Linč, takođe, velika superzvezda Rod Stjuart.

Tu je ponovo bila i Sofija Vergara, ali, veliku pažnju je privukla američka biznismenka i TV lice, Paris Hilton.

Sa sobom je ponela i dres selekcije SAD, a na njemu je nazad pisalo njeno prezime "Hilton", pa niko nije mogao da barem nakratko ne okrene glavu kako bi se uverio da li je to zaista zgodna Amerikanka.