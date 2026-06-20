Fudbaleri Sjedinjenih Američkih Država igraju odlično na Svetskom prvenstvu. Domaćin je u prva dva kola ostvario dve sigurne pobede. Najpre je na startu turnira savladao Paragvaj sa 4:1, a sinoć je bio bolji od Australije rezultatom 2:0.

Dve pobede "jenkija" su oduševile i Zlatana Ibrahimovića.

Naime, on je u razgovoru u studiju na kanalu "Foks" posle meča istakao da misli da SAD mogu i do samog kraja, pa čak i da osvoje trofej.

- Danas su uradili dobar posao. Iskreno, Australija nije bila nikakva pretnja. Ako niste mogli da verujete da oni mogu da osvoje to pre početka turnira, ponoviću: počnite da verujete - rekao je Ibrahimović, pa dodao:

- Imaju celu zemlju iza sebe i kada imate takvu podršku, teško je izgubiti. Rekao sam i ranije. Ono što se desilo pre Svetskog prvenstva nije bitno. Važno je šta se sada dešava. Imaju momentum, to je ono što je potrebno. Samo treba da nastave to da pokazuju iz meča u meč.

Upitan da li SAD mogu na kraju da podignu trofej, rekao je "da", bez imalo razmišljanja.