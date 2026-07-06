Srpski golman Vanja Milinković-Savić mogao bi ovog leta da promeni sredinu, pošto italijanski mediji navode da je za njegove usluge zainteresovan Hal siti, koji sa klupe predvodi hrvatski stručnjak Sergej Jakirović.

Klub iz Jorkšira, koji se vratio u Premijer ligu posle devet godina, želi da pojača konkurenciju u timu pred izazove u elitnom rangu engleskog fudbala, a među prioritetima se nalazi upravo golman Srbije. Prema navodima iz Italije, Napoli bi za njegov transfer mogao da traži oko 15 miliona evra.

Milinković-Savić je prošlog leta stigao u Napoli iz Torina u transferu vrednom 21 milion evra, na insistiranje tadašnjeg trenera Antonija Kontea. Međutim, promene na klupi donele su i drugačije planove za sastav ekipe. Novi trener Masimilijano Alegri, prema pisanju italijanskih medija, trenutno radi na reorganizaciji igračkog kadra, zbog čega nije isključena mogućnost da srpski čuvar mreže napusti klub ukoliko stigne odgovarajuća ponuda.

Ukoliko bi transfer bio realizovan, Milinković-Savić bi se vratio u engleski fudbal posle gotovo 11 godina. Kao mlad golman bio je član Mančester junajteda, koji ga je 2014. godine doveo iz Vojvodine, ali nije upisao zvaničan nastup za klub sa "Old Traforda". Nakon toga karijeru je nastavio u Lehiji iz Gdanjska, a zatim je branio i za SPAL, Askoli, Standard iz Liježa i Torino, gde je izrastao u jednog od najpouzdanijih golmana Serije A.