Dušan Jovanović, sin nekadašnjeg reprezentativca Milana, izazvao je mnogo pažnje letošnjim prelaskom iz Crvene zvezde u Partizan, a zatim i još nekoliko puta tokom sezone iz različitih razloga.

Prvo jer je postigao gol i omladinskom Večitom derbiju, a zatim tokom zime, kada su sukobi u upravi kluba gotovo prvi put izašli na površinu i kulminirali zbog njegovog slučaja. Predrag Mijatović je tada odlučio da se Jovanović prekomanduje u prvi tim iako nije bio standardan ni u omladincima, što je izazvalo negodovanje ostalih mladih igrača i zahteve za odlascima iz kluba. Na kraju je ipak bio pri prvom timu, a u poslednjem kolu Superlige je i debitovao.

Sada su u klubu odlučili da ga pošlaju na pozajmicu u Mačvu, pošto je izvesno da neće dobiti šansu usled velike konkurencije i angažovnja Čaka Traorea, odnosno ostanka Dembe Seka, dok prednost od mlađih igrača svakako ima Matija Ninić nakon blistave sezone u Teleoptiku i tokom pripremnih utakmica zimus.