Fudbalski klub Crvena zvezda napada Ligu šampiona sa nekoliko novih igrača, ali je izvesno da će biti živo u oba pravca do kraja tekućeg prelaznog roka.

Tek što je potpisao ugovor do leta 2029. godine, Džej Enem bi mogao da ode sa Marakane i donese klubu značajan profit. Kako pišu domaći i strani mediji, dva kluba iz Lige 1 se raspituju za Enema, dok jedan prati situaciju.

Šest pogodaka i dve asistencije imao je holandski napadač u drugom delu prošle sezone u crveno-belom, a plaćen je 2.000.000 evra OFK Beogradu nakon pozajmice. Sada bi Zvezda navodno mogla da zaradi oko 10 miliona evra, jer su francuski Olimpik Lion, Strazbur i FK Pariz voljni da ga angažuju.