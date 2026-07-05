Legendarni paragvajski golman Hose Luis Čilavert (60) izazvao je bes pojedinaca zbog navodnog rasizma uoči utakmice Svetskog prvenstva, u kojoj je selekcija njegove zemlje sa 1:0 poražena od Francuske u osmini finala.

Rekao je sledeće: "Na Svetskom prvenstvu 1998. godine igrali smo protiv Francuza, a sada igramo protiv ekipe iz Afrike“, preneo je Rojters.

Čilavert je to ocenio u prepisci sa nekadašnjim reprezentativcem Francuske Kristoferom Dugarijem, misleći na veliki broj „trikolora" koji su deca migranata.

Čilavert je bio poznat po sjanom izvođenju penala i slobodnih udaraca iako je bio čuvar mreže, dao je čak 67 golova, a povodom njegove izjave se oglasio predsednik Fudbalskog saveza Francuske Filip Dijalo.

- Najoštrije osuđujem rasističke ocene koje je izrekao Hose Luis Čilavert protiv francuskog tima. One podrivaju vrednosti kao što su poštovanje, bratstvo i raznolikost u fudbalu. Ako je nekad bio veliki golman, ovaj čovek je sada postao sramotan – rekao je Dijalo.