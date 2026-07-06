Fudbaler iz Obale Slonovače Bazumana Ture novi je igrač Njukasla, saopštio je engleski klub.

Ture (20) je Njukaslom potpisao dugoročni ugovor, a u klub dolazi iz Hofenhajma za 50 miliona evra, prenosi Bi-Bi-Si.

-Veoma sam srećan što sam ovde. Oduvek mi je bio san da igram u Premijer ligi za veliki tim poput Njukasla. Daću sve od sebe za ovaj dres, uzbuđen sam što ću se pridružiti Njukaslu i jedva čekam da upoznam saigrače, navijače i sve u klubu - rekao je Ture.

Fudbaler iz Obale Slonovače je prošle sezone odigrao 32 utakmice za Hofenhajm na kojima je zabeležio pet golova i 12 asistencija. Ture je upisao devet nastupa za reprezentaciju Obale Slonovače, od kojih su tri bila na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu.

Njukasl će 23. avgusta dočekati Liverpul u prvom kolu Premijer lige.