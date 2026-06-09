Crvena zvezda radi punom parom kada je reč o periodu koji sledi.

Sada je već jasno da će Dejan Stanković na prozivci imati tri nova fudbalera, dok se uskoro očekuje i potvrda četvrtog pojačanja.

Mo Čam iz Trabzona, Mohamed Abu Fani iz Ferencvaroša i Kristijan Balov iz Bugarske Slavije bi trebalo uskoro da stave paraf na ugovor i tako budu na raspolaganju treneru crveno-belih, kao i njegovom stručnom štabu.

Iako se pisalo da je Loizos Loizu već prošao lekarske preglede i da su uslovi gotovo dogovoreni, koji se i sam nalazi u Beogradu, ipak, razgovori i dalje traju.

Međutim, sva je prilika da će Zvezda uspeti da ubedi Kipranina, pa bi tako trebalo da baš on bude nova akvizicija šampiona Srbije.

Ono što je sigurno, na "Marakani" će tek biti burno, očekuje se još odlazaka, ali naravno i dolazaka, a sigurno je da će njih najviše biti na kraju prelaznog roka, kada bude poznato u kom će takmičenju igrati Crvena zvezda.

Takođe, Zvezda već pregovara sa Ognjenom Mimovićem, takođe, tragaće se za levim bekom, posle povrede Adema Avdića.

Očekuje se i putovanje Vasilija Kostova u London, a biće i još rastanaka kako prelazni rok bude odmicao.