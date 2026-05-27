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Šoutajm
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SVE STIŽE
TRENER-MISTERIJA Izgleda kao rok-zvezda, šeta glumicu i trči nag po plaži
06:00
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PETER KLAUNZER
PROSIDBA
Verio je fudbaler iz "beton lige": Ljubavni rolerkoster najlepše fudbalerke sveta
06:30
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Foto: Privatna arhiva | instagram/patricia.brunninger
Zbog nje svu svi odlepili: Zgodna Patricija dominira, osvojila srebro u komšiluku, pa fotkama zapalila internet
11:53
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0
Foto: X printscreen | Sandra Kuevas
MEKSIČKI VULKAN
Političarka ima prvi dekolte Mundijala i ne smeta joj: Zašto da ih skinem?
06:00
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0
Foto: AP | AP Photo/Aaron Favila
Lepe vesti: Trudna srpska teniserka Olga Danilović
15:25
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Instagram printscreen | Vendi Sančez
NAVIJA PUNIM PLUĆIMA
Poglavica Vendi stigla na Mundijal, Kolumbijci beskrajno ushićeni
07:00
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0
Printscreen/Instagram/kurtismarschall
OPA
Janik Siner se napio? Isplivale fotografije sa svadbe najboljeg svetskog atletičara, Italijan u centru pažnje
19:23
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Tanjug/AP
ROZE BOJA SREĆE
Brazilci lude zbog Nejmara, a on... Osniva Spajsice!
06:00
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Foto: AP | Matias Delacroix
BEBI-BUM
Junak pobede Švedske nedavno postao otac i nije jedini! Biće još beba...
06:30
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Nora Fatehi
LUDUJE OD SREĆE
Nora bodrila Maroko, zna se kod igrača ponajviše
10:05
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0
Foto: Profimedia | Profimedia
Bastijan Švajnštajger stigao na Mundijal sa ženom koju krive za razvod od Ane Ivanović
11:51
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0
Instagram printscreen | Kelsi Rouz Bauers
O, BOŽE...
Argentinac na moru dobio poziv, na SP vodi i lepu Ružu
06:30
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0
Instagram printscreen | Ešlin Kastro
APSOLUTNO ROMANTIČNO
Nemac skida Englezima pritisak, Amerikanka ušla u bazu i sija uz zalazak sunca
06:30
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0
Instagram printscreen | Antonela Rokuco
LEOPARDICA
Bronzana lepotica sanja Mesijevo zlato
07:20
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0
Instagram
VATRENA
Konoplja muža bacila u drugi plan
06:00
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0
Foto: EPA | EPA/ANDREA MEROLA
Ana Ivanović uslikana u bade mantilu kako uživa uz vino na terasi, evo ko joj pravi društvo
13:40
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0
Profimedia
NEKA IDE MUNDIJAL
Nikad srećniji: Evropski šampion ponovo uživa uz suprugu
06:00
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Britni de Vilijers
GLEDAJUĆI VATRU
Englez se oporavlja od nepozivanja na SP, Britni je lek za bol
06:30
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Kerolaj Čaves
ALBUM GODINE
Brazilka prekrila telo sličicama: Mesi i Ronaldo na udarnom mestu, a Vinisijus smokvin list
07:00
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0
Instagram printscreen | Ela Bafin
IZBOR SRCA
Influenserka ide na Mundijal i neće navijati za Tri lava, ona voli Oranje
07:00
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Instagram printscreen | Lolo Džons
SVE VEZE UBIJENE
Poznata sportistkinja priznala: Karijera pre gubljenja nevinosti
06:00
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0
Instagram printscreen | Meri Rok
VRUĆA PORUKA
Ruska zvezda filmova za odrasle ne odustaje od golmana šampiona Evrope: Dođi da rešavamo ukrštenice
06:30
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Profimedia
VELEOBRT
Švajnštajger ulovljen kako se ljubi sa Bugarkom! Zbog nje mu je pukao brak sa Anom Ivanović, a sada su uhvaćeni kako razmenjuju nežnosti
17:53
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0
Profimedia
TRODNEVNO SLAVLJE
Šumaher se oženio pred TV kamerama: Priznao da je gej, pa uplovio u bračne vode sa političarem
17:43
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0
Tim Pejn
NO PEJN, NO PARTI
Najpoznatiji anonimus ide na Mundijal kao milioner, srećna je i Mišel...
06:00
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0
Instagram
KOD NJE SVAKI PROGOVORI
Učiteljica: Sara Duke uzela pod svoje fudbalere koje uči da što lakše savladaju strani jezik
06:00
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0
Instagram printscreen | Danijela Ospina
VAMOS!
Kolumbijka sprema grlo i dlanove za Mundijal, navijaće i za brata i za bivšeg muža
06:30
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0
Foto: Printscreen/Instagram
ISPLIVALI NOVI DETALJI
Zbog nje mu je pukao brak sa Anom: Ljubavnica ostavila Švajnija, razlog je neverovatan
07:22
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0
Instagram printscreen | Danijela Siman Fabregas
ELITA NA JEZERU
Danijela ponosom ispunjena, a Italijani sanjaju uživo
06:30
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0
Instagram printscreen | Osean Doden
CRNI BISER
Napucana Francuskinja na suncu leči pariski debakl, prizor oduzima dah
06:00
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0
Instagram printscreen | Ines Garsija
OLA!
Momak od 200 miliona pokazao bogu i svetu novu devojku: Evo je Ines...
07:20
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0
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