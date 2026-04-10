Iako su ponude za učešće već pristigle i ocenjene kao impresivne, one uglavnom dolaze od investicionih fondova zainteresovanih za kupovinu sportskih franšiza, a ne od samih fudbalskih klubova.

Kako navodi "Blumberg", pojedini vlasnici fudbalskih klubova koji razmatraju ulazak u projekat izrazili su nezadovoljstvo određenim predloženim uslovima, kao i nedostatkom konkretnih informacija pre nego što se od njih očekivalo da dostave ponude.

Španska "Marka" prenosi i veoma oštar komentar jednog anonimnog sportskog rukovodioca, koji je predlog uporedio sa prisvajanjem tuđih resursa:

-Dolazim na tvoju teritoriju i uzimam je. Sutra mi plaćaš 500 miliona za svoju zemlju, a 45 odsto onoga što proizvede ide nama.

Pari Sen Žermen, koji je među prvim klubovima povezivan sa NBA Evropa projektom, i dalje zauzima oprezan stav. Klub ima kontakte sa NBA ligom u vezi sa različitim inicijativama, uključujući ideju o organizaciji predsezonskih utakmica u Kataru.

Ipak, izvori navode da klub još nije doneo konačnu odluku o eventualnom učešću.

Za sada nema naznaka da veliki engleski fudbalski klubovi planiraju ulazak u projekat kroz formiranje košarkaških timova, što dodatno komplikuje planove za širenje NBA Evrope.