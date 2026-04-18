Majk Džejms je poznat po dugačkom jeziku, a sada je otišao korak dalje pošto je Žalgiris nazvao "malim klubom".

Najbolji strelac u istorji Evrolige je razbesneo navijače litvanskog kluba, a burno su reagovali i ljubitelji košarke širom Evrope.

Svima je jasno da je Žalgiris, sa svojim neverovatnim navijačima i bazom domaćih igrača pravo blago Evrolige, međutim ne i Majku Džejmsu.

- Ne znam za organizaciju. Ali to nije veliki tim, ne - napisao je Majk Džejms na Tviteru, pa dodao:

- Sjajni navijači, sjajna arena, dobar tim ove godine, ali nema budžeta za dugoročnu dominaciju ili relevantnost. Uvek deluje da uspevaju da sastave konkurentan tim i dobru osnovu, ali izvinite - to je mali tim.

Zbog ovoga je Džejms ušao u raspravu sa navijačima.

Sve je počelo zbog toga što je Majk Džejms komentarisao da bi voleo da vidi Silvena Fransiska, koji igra u Žalgirisu, u nekom "većem klubu", a kada mu je objašnjeno da i klub iz Litvanije ima veliki budžet - nije promenio mišljenje.

- Mislim, zašto je onda ovo najbolji plasman kog se sećam u poslednje vreme, ako je to baš toliko pametno? Stvarno ne pričam o tome. Na ovom tržištu je teško zadržati bolje igrače kako bi se napravili dugoročno dobri rezultati. Svake godine vaša dva-tri najbolja igrača odlaze zbog više novca - dodao je Majk Džejms.

Žalgiris je nekadašnji šampion Evrope i najuspešniji litvanski klub. Ove sezone je zauzeo peto mesto u Evroligi i u plej-ofu će igrati protiv branioca titule Fenerbahčea.