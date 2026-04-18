Već duže vremena se vodi debata da li Karlos Alkaraz može da obori sve rekorde i postane najbolji teniser svih vremena.

Španac je sa samo 22 godine već osvojio sedam grend slem titula i oborio rekorde koje su držali Novak Đoković, Rafael Nadal i Rodžer Federer. Ipak, često mu se osporava mentalno stanje jer voli da uživa u životu i opuštanje ga skupo košta na terenu.

Nekadašnji francuski teniser Benoa Per se seća njegovih početaka i smatra da će Karlos moći da prestigne Novaka ako uspe da se izbori sa mentalnim borbama.

- Suočio sam se sa Huanom Karlosom tokom karijere i on mi je rekao: 'Moraš da pratiš ovog igrača jer je veoma talentovan.' Onda, jedva godinu dana kasnije, već se takmičio na najvišem nivou i mogli smo da vidimo koliko je dobar. Veoma brzo je sazreo i već je toliko toga postigao. Ima samo 22 godine, a već je osvajao grend slem turnire. To je izuzetno - rekao je Francuz i dodao:

- Mislim da mu je Ferero pomogao da postane ono što je danas i verujem da može da pokuša da obori rekorde Novaka Đokovića. Mislim da je to moguće, ali jedino pitanje koje imam tiče se njegovog mentalnog stanja. Vidimo da on takođe voli da uživa u životu i da ponekad može da se mentalno bori. Dakle, ne znamo kakav će Alkaraz biti za deset godina.

Francuz Patrik Muratoglu je bio šokiran njegovom ranom eliminacijom u Majamiju, pa je istakao kako Španac lako gubi fokus i da nekada ostavlja utisak kao da mu je dosadno na terenu.

- Moj osećaj je da je Alkarazu dosadno.Taj čovek već ima sedam grend slem titula i čini mi se kao da, igrajući Masters 1000... već je osvojio toliko titula, nije toliko zainteresovan. To je zaista osećaj koji imam - rekao je Muratoglu.

- Takođe mislim da će to biti opasnost za njega u narednim godinama. I mnogi ljudi kažu: 'Oh! Ove godine, na Rolan Garosu ili Vimbldonu ili US Openu ne igra dobro u prvim kolima. Da, ne igra dobro jer mu je dosadno! Ne može da se fokusira kada je meč previše lak, gubi fokus jer duboko u sebi zna da može da se vrati u igru bilo kada - upozorava Francuz.