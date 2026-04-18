Još uvek nije poznato da li će Luka Modrić ostati u Milanu.

Legendarni hrvatski vezista je prošlog leta stigao na "San Siro" kao slobodan igrač nakon 13 godina u Real Madridu. Iako ima 41 godinu, Modrić je pokazao da i dalje može da igra na vrhunskom nivou, ali se sve više postavlja pitanje da li će ostati u Milanu.

Modrić je postavio tri uslova za svoj ostanak, kako prenosi Skaj, piše Kalčomerkato.

Prvi i najvažniji uslov je ostvarivanje minimalnog cilja sezone - plasmana u Ligu šampiona. Podrazumeva se da Modrić želi da bude lider tima u takmičenju koje je toliko puta osvajao sa Real Madridom, čak i po cenu manjeg broja nastupa u prvenstvu.

Modrićev boravak je direktno povezan sa sudbinom trenera Masimilijana Alegrija, koji mu je poverio ključeve igre Milana. Među njima postoji veliko međusobno poštovanje, a hrvatski vezni igrač ne želi da poremeti ravnotežu između svog liderstva na terenu i trenerovog sa klupe.

Alegrijev status je, međutim, neizvestan zbog glasina koje ga povezuju sa pozicijom selektora italijanske reprezentacije, ako Đovani Malago postane predsednik Italijanskog fudbalskog saveza.

Treći uslov se tiče ambicija kluba. Modrić traži garancije da će Milan biti konkurentan u sezoni 2026/27 i da će tim biti ojačan u prelaznom roku kako bi mogao da se takmiči za trofeje.

Ukoliko Milan ispuni sve zahteve, ne bi trebalo da bude prepreka oko Lukinog ostanka.