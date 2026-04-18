Grčki novinar i autor podkasta „Scorakias“, Sotiris Vetakis, objavio je da „Aleksej Pokuševski traži načine da dobije grčki pasoš“.

Vetakis nije precizirao šta bi mogao da bude motiv zamenika kapitena Partizana i povremenog reprezentativca Srbije, da li to što sebe u budućnosti vidi kao stanovnika Grčke ili potencijalni poziv u reprezentaciju te zemlje.

Pokuševski jeste u prošlosti bio pozivan na okupljanja i pripreme seniorskog tima Srbije, ali nije zabeležio nastup na velikom takmičenju.

Nedavno se našao na spisku Dušana Alimpijevića za kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u Kataru, ali je novi selektor „orlova“ tada šturo odgovorio da „Pokuševski neće doći“.

Druga mogućnost je da Pokuševski grčkim državljanstvom pokušava sebi da poveća šanse da potpiše za neki klub iz ove zemlje, s obzirom na to da u grčkom prvenstvu pravo nastupa na utakmici imaju samo šestorica stranaca.