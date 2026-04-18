Fudbaleri Bornmuta nastavljaju da ispisuju istoriju Premijer lige pošto su vezali 13. utakmicu bez poraza, što je najduža serija u istoriji kluba.

Tim za koji brani srpski reprezentativac Đorđe Petrović je srušio Njukasl kao gost sa 2:1 i tako napravio još jedno iznenađenje.

Petrovič je kapitulirao u 68. minutu, kada je gol postigao Vilijam Osula, ali su Markus Tavernijer u 32. i Adrian Trufe u 85. donosili prednost, na kraju presudnu za "trešnjice".

Bornmut je sada osmi na tabeli sa 48 bodova, koliko imaju i šesti i sedmi Čelsi i Brentford, a još uvek je u igri za Ligu šampiona, pošto petoplasirani Liverpul ima 52 boda.

Fudbaleri Lidsa savladali su na svom terenu Vulverhempton sa 3:0.

Golove za Lids postigli su Džejms Džastin u 18. minutu, Noa Okafor u 20. i Dominik Kalvert-Luin iz penala u 90+5. minutu.

Lids je na 15. mestu na tabeli sa 39 bodova, a Vulverhempton je na poslednjoj, 20. poziciji sa 17.