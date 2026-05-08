Fudbalski klub Bornmut saopštio je danas da je započeo istragu povodom objava na društvenim mrežama, na kojima je prikazana navodna prepiska njegovog igrača Aleksa Himenesa i maloletne devojke, i naveo da će shodno tome španski defanzivac propustiti predstojeću utakmicu Premijer lige protiv Fulama.

- Fudbalski klub Bornmut je svestan objava koje kruže društvenim mrežama, a koje se tiču desnog beka, Aleksa Himenesa. Klub razume ozbiljnost slučaja i započeo je istragu - piše u saopštenju engleskog kluba.

U prepisci je prikazano da je devojka napomenula 21-godišnjem Himenesu da ima 15 godina, a da je španski fudbaler na to odgovorio da "voli manje devojke" i nastavio razgovor.

Himenez je insistirao da se upozna sa maloletnicom iako mu je skrenula pažnju da ima tek 15 godina.

"Tebe ne zanima što imam 15 godina?", upitala je devojka, na šta je Himenez odgovorio: "Naravno da mi je je bitno, ali volim mlađe devojke, nikad nisam bio sa 15-godišnjakinjom".

Takođe, slao joj je svoje fotografije i još nekoliko poruka insistiravši da se ipak vide, a na kraju je sve završilo na društvenim mrežama i sada bi zbog toga Himenez trebalo da bude uhapšen.

Himenez ima 21 godinu. Prošlog leta je stigao u Bornmut na pozajmicu iz Milana i premijerligaš ga je zimus otkupio zbog odličnih partija.