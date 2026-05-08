Dušan Vlahović kako stvari stoje neće ostati u Juventusu iako se pominjalo da bi moglo doći do konačnog sporazuma između dve strane.

Kako prenosi "Sportmediaset" srpski reprezentativac nema ništa protiv da zaigra kako za Bajern iz Minhena, tako i za Barselonu.

Njemu ne smeta što bi bio u senci Harija Kejna, a odgovaralo bi mu i da deli minutažu sa Levandovskim ako Poljak ostane u katalonskom klubu i pristane na značajno smanjenje plate.

Vlahović je karijeru započeo u Partizanu. Od 2018. bio je član Fiorentine koja je crno-belima platila 3,2 miliona evra za njegove usluge. Nakon četiri godine prelazi u Juventus za 85 miliona evra.